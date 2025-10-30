Kivilágítatlan munkagépbe csapódott egy autó Öttömösön: ketten kerültek kórházba – galériával

Információink szerint egy Balotaszállás felől érkező személyautó hátulról csapódott bele egy kivilágítattlan burgonyakombájnba Öttömös belterületén. A sofőrt egy szemből érkező autó fényszórója elvakította, így nem vette időben észre az úttesten álló járművet.

Öttömösön, a Felszabadulás utcában történt baleset az esti órákban. Fotó: Donka Ferenc

A mentők a balotaszállási idős férfit és női utasát a helyszíni ellátást követően a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára szállították. A helyszínelés idején az érintett útszakaszon félpályás korlátozás volt érvényben, a forgalmat rendőrök irányították. A baleset pontos körülményeit a Szegedi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Helyszíni információk szerint a baleset után a kombájn sofőrje saját udvarába állt be, hogy ne akadályozza tovább a forgalmat, így a munkagépről nem készült felvétel.