Rolleres baleset Szegeden – a rendőrség szemtanúkat keres

A Szegedi Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétségének gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 8–10 év körüli fiú rollerrel közlekedett 2025. október 9-én, 15 óra 35 perc körül a Tisza Lajos körút és a József Attila sugárút kereszteződésénél, a gyalogátkelőhely mellett húzódó kerékpár-átvezetőn.

A Szegedi Rendőrkapitányság szemtanúkat keres a Tisza Lajos körúti rolleres balesethez. Fotó: police.hu

A fiú – aki fekete ruhát, kék hátitáskát viselt, és fehér, lábbal hajtható rollerrel közlekedett – egy szemből érkező rolleres elé kanyarodott. Az ütközés elkerülése érdekében a másik rolleres fékezett, de elesett, és nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

Szemtanúkat keres a rendőrség a szegedi rolleres balesethez

A rendőrség kéri mindazok jelentkezését, akik látták az esetet, vagy információval rendelkeznek az elkövetőről.

Bejelentést tenni személyesen a Szegedi Rendőrkapitányságon (Szeged, Moszkvai krt. 12–18. I. emelet), a 06-62/562-400 telefonszám 7872-es mellékén, vagy a 112-es segélyhívón lehet.