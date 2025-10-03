Baleset
8 órája
Ismét összeütközött két autó a Csap utácában Szegeden
Baleset történt Szegeden a Csap utca és a Gábor Áron utca kereszteződésében.
Ütközés történt Szegeden a Csap utca és a Gábor Áron utca kereszteződésében. A balesetről készült képet egy olvasónk küldte be, a rendőrség információ szerint, csak anyagi kár keletkezett.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre