Drogkereskedelem a szegedi éjszakában, DJ-k is érintettek

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök elfogtak egy 34 éves férfit, aki társával együtt hónapokon át kábítószert árult Szegeden – közölte a police.hu.

A szegedi drogdílerek hónapokon át árulták a szert. Fotó: police.hu

A nyomozás szerint a két férfi 2024 nyarától 2025 tavaszáig speedet és ecstasyt értékesített több fogyasztónak egy helyi szórakozóhelyen, ahol DJ-ként dolgoztak. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség még korábban indítványozta a két férfi letartóztatását szökés, az elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsításának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt

Lezárult a nyomozás a szegedi drogdílerek ügyében

A rendőrök hét vásárlót is azonosítottak, akik jellemzően átutalással fizettek a szegedi drogdílereknek. A házkutatások során mérleget, simítózáras tasakokat és növényi maradványokat foglaltak le, amelyek kábítószer-kereskedelemhez köthetők. A tanúvallomások és bizonyítékok alapján a férfiak ellen társtettesként, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. A rendőrség a nyomozást lezárta, az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.