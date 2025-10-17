1 órája
Drogkereskedelem a szegedi éjszakában, DJ-k is érintettek
Lezárult a nyomozás.
A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrök elfogtak egy 34 éves férfit, aki társával együtt hónapokon át kábítószert árult Szegeden – közölte a police.hu.
A nyomozás szerint a két férfi 2024 nyarától 2025 tavaszáig speedet és ecstasyt értékesített több fogyasztónak egy helyi szórakozóhelyen, ahol DJ-ként dolgoztak. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség még korábban indítványozta a két férfi letartóztatását szökés, az elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsításának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt
Lezárult a nyomozás a szegedi drogdílerek ügyében
A rendőrök hét vásárlót is azonosítottak, akik jellemzően átutalással fizettek a szegedi drogdílereknek. A házkutatások során mérleget, simítózáras tasakokat és növényi maradványokat foglaltak le, amelyek kábítószer-kereskedelemhez köthetők. A tanúvallomások és bizonyítékok alapján a férfiak ellen társtettesként, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás. A rendőrség a nyomozást lezárta, az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek.
