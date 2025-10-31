október 31., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta

Címkék#áldozat#D Attila#J Viktor#V Zsolt János#Szeged

Szegedi erőszak: négy órán át gyötörték a fiatal nőt, majd üzenetben nyugtatták, hogy „nem lesz terhes”.

Delmagyar.hu

Miután két társával egymást váltva, illetve egy időben megerőszakolta, a közösségi médiában közölte áldozatával, hogy bár egyikük sem használt óvszert, „nyugodjon meg, nem lesz terhes” – ez az üzenet lett a borzalmas éjszaka lezárása.

Szegedi erőszak nyomozás zajlik
A szegedi erőszak ügyében három férfit tartóztattak le, borzalmas részletek kerültek napvilágra. Fotó: Police.hu

Letartóztatták a szegedi erőszak három gyanúsítottját, borzalmas részletek derültek ki

A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchenyi térről ragadták magukkal 18 éves áldozatukat egyikük bérleményébe. A fiatal nőhöz egy férfi ismerőse is csatlakozott, aki azonban – elmondása szerint – félelmében nem mert közbeavatkozni: egy számítógépen játszott, miközben telefonjával videófelvételt készített a lakásban történtekről.

A három férfi négy órán keresztül élte ki alantas vágyait az áldozaton. Miután végeztek, ketten kikísérték a buszmegállóba a minden porcikájában meggyötört áldpzatukat. A fiatal lány ezután orvosi vizsgálaton esett át, és csak később tudta meg, hogy a szörnyűség után még üzenetet is kapott egyik elkövetőjétől.

A rendőrség a bejelentést követően kevesebb mint 24 órán belül azonosította és elfogta mindhárom gyanúsítottat. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok emberi méltóságot súlyosan sértő, különösen kegyetlen nemi erőszak ügyében járnak el.

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

A dosszié további cikkei
