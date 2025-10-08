Figyelmetlen manőver okozott karambolt Hódmezővásárhelyen – galériával

Személyautók ütköztek egymással a Szeremlei utcában. A piros színű személyautó egy kapubejáróból tolatott ki a az úttestre, feltehetőleg későn észlelte az érkező sötétszínű autót, majd ennek következtében összeütköztek egymással.

Egy figyelmelten tolatás okzott balesetet Hódmezővásárhelyen. Fotó: Donka Ferenc

A két jármű elfoglalta a teljes utca szélességét, ezért rövid ideig nem lehetett közlekedni az érintett útszakaszon. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően hamar megszűnt a forgalmi akadály és helyre állt a rend. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.