Baleset
1 órája
Figyelmetlen manőver okozott karambolt Hódmezővásárhelyen – galériával
Figyelmetlen tolatás okozott balesetet Hódmezővásárhelyen.
Személyautók ütköztek egymással a Szeremlei utcában. A piros színű személyautó egy kapubejáróból tolatott ki a az úttestre, feltehetőleg későn észlelte az érkező sötétszínű autót, majd ennek következtében összeütköztek egymással.
A két jármű elfoglalta a teljes utca szélességét, ezért rövid ideig nem lehetett közlekedni az érintett útszakaszon. A rendőrség gyors beavatkozásának köszönhetően hamar megszűnt a forgalmi akadály és helyre állt a rend. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett.
Tolatásból lett baleset HódmezővásárhelyenFotók: Donka Ferenc
