Tűz

1 órája

Melléképület és aljnövényzet égett Szegeden

Címkék#aljnövényzet#katasztrófavédelelem#tűz#melléképület

Fekete füstfelhő lepte el az eget csütörtök délután. A tűz a Dózsa tanyánál ütött ki, ahova a város hivatásos tűzoltói vonultak ki oltani.

Delmagyar.hu

Tűz ütött ki Szegeden, csütörtök délután. Egy melléképület égett teljes terjedelmében. A tűz a Dózsa tanyán pusztított.

a tűz a dózsa tanyánál az aljnövényzetre is átterjedt.
A tűz a Dózsa tanyánál az aljnövényzetre is átterjedt. Illusztráció: Tóth Imre

A tűz az építmény melletti ingatlanra, illetve az aljnövényzetre is átterjedt. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el – tette közzé a katasztrófavédelem.

