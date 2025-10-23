Tűz
1 órája
Melléképület és aljnövényzet égett Szegeden
Fekete füstfelhő lepte el az eget csütörtök délután. A tűz a Dózsa tanyánál ütött ki, ahova a város hivatásos tűzoltói vonultak ki oltani.
Tűz ütött ki Szegeden, csütörtök délután. Egy melléképület égett teljes terjedelmében. A tűz a Dózsa tanyán pusztított.
A tűz az építmény melletti ingatlanra, illetve az aljnövényzetre is átterjedt. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el – tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Földrengés
3 órája
Csongrád környékén tovább mozog a föld, a szakértők új eszközökkel mérik az utórengéseket
Ezt ne hagyja ki!Férfi vízilabda OB I.
4 órája
Hiányzott néhány csillag a Metalcom Szentes bajnoki sikeréhez
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre