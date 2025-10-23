Melléképület és aljnövényzet égett Szegeden

Tűz ütött ki Szegeden, csütörtök délután. Egy melléképület égett teljes terjedelmében. A tűz a Dózsa tanyán pusztított.

A tűz a Dózsa tanyánál az aljnövényzetre is átterjedt. Illusztráció: Tóth Imre

A tűz az építmény melletti ingatlanra, illetve az aljnövényzetre is átterjedt. A lángokat a város hivatásos tűzoltói oltották el – tette közzé a katasztrófavédelem.