Tűz

2 órája

Képeken a kigyulladt Dózsa-tanya helyszíne: romok maradtak az oltás után

Forró volt a helyzet csütörtökön Szegeden. A tűz a Dózsa tanyánál égett nagyobb területeken. Képeken mutatjuk, hogy néz ki az oltás utáni helyszín.

Delmagyar.hu

Csütörtök délután fekete füstfelhő lepte el az eget Szeged, Baktó irányából. A tűz a Dózsa tanyánál tört ki.

A tűz a Dózsa tanyánál égett, tönkrement épületdarabok, megfeketedett föld maradt utána
A tűz a Dózsa tanyánál ütött ki, egy melléképület égett teljes terjedelmében. Fotó: Gémes Sándor

A területen egy melléképület égett teljes terjedelmében, majd a lángok átterjedtek a mellette lévő ingatlanra és az aljnövényzetre is. Az oltáshoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, míg a rendőrség  a helyszínt biztosította.

Melléképület égett Szegeden

Fotók: Gémes Sándor

