Tűz
2 órája
Képeken a kigyulladt Dózsa-tanya helyszíne: romok maradtak az oltás után
Forró volt a helyzet csütörtökön Szegeden. A tűz a Dózsa tanyánál égett nagyobb területeken. Képeken mutatjuk, hogy néz ki az oltás utáni helyszín.
Csütörtök délután fekete füstfelhő lepte el az eget Szeged, Baktó irányából. A tűz a Dózsa tanyánál tört ki.
A területen egy melléképület égett teljes terjedelmében, majd a lángok átterjedtek a mellette lévő ingatlanra és az aljnövényzetre is. Az oltáshoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, míg a rendőrség a helyszínt biztosította.
Melléképület égett SzegedenFotók: Gémes Sándor
