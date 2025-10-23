Képeken a kigyulladt Dózsa-tanya helyszíne: romok maradtak az oltás után

Csütörtök délután fekete füstfelhő lepte el az eget Szeged, Baktó irányából. A tűz a Dózsa tanyánál tört ki.

A tűz a Dózsa tanyánál ütött ki, egy melléképület égett teljes terjedelmében. Fotó: Gémes Sándor

A területen egy melléképület égett teljes terjedelmében, majd a lángok átterjedtek a mellette lévő ingatlanra és az aljnövényzetre is. Az oltáshoz a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, míg a rendőrség a helyszínt biztosította.