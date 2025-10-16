október 16., csütörtök

Tűz

1 órája

Lángok csaptak fel Árpádhalmon, percek alatt füstbe borult az üzem

Szerda reggel lángok csaptak fel egy árpádhalmi ipari üzemben. A tűz gyorsan terjedt, de a tűzoltók időben megfékezték.

Delmagyar.hu

Szerda reggel lángok csaptak fel egy ipari üzemben Árpádhalmon – adta hírül a Beol. A tűz a gépsor egyik tornyánál, a ventilátor csapágyának környezetében keletkezett, ahol az anyag izzani majd égni kezdett. Az épület rövid idő alatt füsttel telítődött, riasztották a tűzoltókat, akik áramtalanították az üzemet, majd a megfelelő szerelésben, légzőkészülékben sugárvédelem mellett oltották el a tüzet. 

Tűz ütött ki szerda reggel egy ipari üzemben Árpádhalmon. Fotó: BM OKF

Tűz keletkezett az ipari üzemben

A helyszínre riasztott tűzoltók a füsttel telítődött helységet ventilátorokkal szellőztették ki és át is vizsgálták az érintett területeket. Az eset során senki nem sérült meg. 

 

 

