Lángok csaptak fel Árpádhalmon, percek alatt füstbe borult az üzem

Szerda reggel lángok csaptak fel egy ipari üzemben Árpádhalmon – adta hírül a Beol. A tűz a gépsor egyik tornyánál, a ventilátor csapágyának környezetében keletkezett, ahol az anyag izzani majd égni kezdett. Az épület rövid idő alatt füsttel telítődött, riasztották a tűzoltókat, akik áramtalanították az üzemet, majd a megfelelő szerelésben, légzőkészülékben sugárvédelem mellett oltották el a tüzet.

Tűz ütött ki szerda reggel egy ipari üzemben Árpádhalmon. Fotó: BM OKF

Tűz keletkezett az ipari üzemben

A helyszínre riasztott tűzoltók a füsttel telítődött helységet ventilátorokkal szellőztették ki és át is vizsgálták az érintett területeket. Az eset során senki nem sérült meg.