Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
Tegnap, 15:31
Tűz a makói kórházban, több vízsugárral oltották a lángokat
Több vízsugárral oltották a makói kórház tüzét.
Tűz keletkezett a makói kórház kazánházában, a Kórház utcában.
A makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban. A tűz a betegellátást nem érintette.
