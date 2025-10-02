Tűz a makói kórházban, több vízsugárral oltották a lángokat

Tűz keletkezett a makói kórház kazánházában, a Kórház utcában.

Tűz keletkezett a makói kórházban. Fotó: Kiss Annamarie

A makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. Jelenleg az utómunkálatok vannak folyamatban. A tűz a betegellátást nem érintette.