Tűzeset
27 perce
Száz négyzetméteres műhely kapott lángra Pitvaroson
Tűz ütött ki egy pitvarosi műhelyben, a Rákóczi utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésének közelében.
A műhely belső része és a padlástér kapott lángra. A helyszínre a mezőkovácsházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók, illetve az orosházi vízszállító vonult. Az egységek négy vízsugárral oltották el a lángokat.
