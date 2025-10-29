október 29., szerda

Tűzeset

27 perce

Száz négyzetméteres műhely kapott lángra Pitvaroson

Címkék#vízsugár#Rákóczi utca#tűz

Tűz ütött ki egy pitvarosi műhelyben, a Rákóczi utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésének közelében.

Munkatársunktól

Tűz keletkezett egy száz négyzetméteres műhelyben Pitvaroson, a Rákóczi utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésének közelében. 

tűz keletkezett egy műhelyben
Négy vízsugárral oltották el a pitvarosi tüzet. Illusztráció: Shutterstock

A műhely belső része és a padlástér kapott lángra. A helyszínre a mezőkovácsházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati tűzoltók, illetve az orosházi vízszállító vonult. Az egységek négy vízsugárral oltották el a lángokat.

