Nagy területen tombolt a tűz Hódmezővásárhelyen

Tíz hektáron égett a száraz fű és az avar Hódmezővásárhely térségében, a Csomorkányi Templomrom közelében.

Illusztráció: Karnok Csaba

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esethez a hódmezővásárhelyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok két vízsugárral, avaroltóval és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, jelenleg utómunkálatokat végeznek.