Lángok

1 órája

Nagy területen tombolt a tűz Hódmezővásárhelyen

A hódmezővásárhelyi tűzoltók oltották el a lángokat.

Delmagyar.hu

Tíz hektáron égett a száraz fű és az avar Hódmezővásárhely térségében, a Csomorkányi Templomrom közelében. 

Karnok Csaba
Illusztráció: Karnok Csaba

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esethez a hódmezővásárhelyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok két vízsugárral, avaroltóval és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, jelenleg utómunkálatokat végeznek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

