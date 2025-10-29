Lángok
Nagy területen tombolt a tűz Hódmezővásárhelyen
A hódmezővásárhelyi tűzoltók oltották el a lángokat.
Tíz hektáron égett a száraz fű és az avar Hódmezővásárhely térségében, a Csomorkányi Templomrom közelében.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az esethez a hódmezővásárhelyi hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották. A rajok két vízsugárral, avaroltóval és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet, jelenleg utómunkálatokat végeznek.
