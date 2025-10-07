október 7., kedd

Szegedi hírek

4 órája

Segíteni indultak, de bajba kerültek – tűzoltóautó borult fel a Lidlnél

Nem mindennapi baleset történt vasárnap délelőtt: egy tűzoltósági vízszállító autó az út szélére borult, miközben egy füstölő épülethez tartott.

Delmagyar.hu

A járműben csak a sofőr tartózkodott, aki szerencsére saját erejéből ki tudott szállni. Az esetet egy arra haladó autós rögzítette, a felvétel a Siófoki Élet Facebook-csoportban is megjelent.

Tűzoltóautó baleset történt riasztás közben – a jármű az árokba borult, a sofőr szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.
Tűzoltóautó baleset történt riasztás közben, a jármű az árokba borult, a sofőr szerencsére sértetlenül megúszta az esetet. Fotó: Olvasói fotó

A durva baleset körülményeiről bővebben a sonline.hu oldalán olvashatnak, ahol videót is láthatnak a helyszínről.

Szegeden is történt súlyos tűzoltóautó baleset, több sérülttel

Nem ez volt az első alkalom, hogy tűzoltóautó borult fel bevetés közben: 2024 augusztusában Szegeden, a Rókusi körút és a Szatymazi utca kereszteződésében történt hasonló eset. Akkor egy esethez vonuló tűzoltóautó ütközött össze egy személyautóval, a balesetben egy ember súlyosan, hárman könnyebben sérültek meg. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a jármű felborult és letarolta a villamosmegállót, a helyszíntől több tíz méterre is repültek fémdarabok. A felborult tűzoltóautót emelődaruval tudták csak talpra állítani, a baleset idején a villamosforgalmat is le kellett zárni, pótlóbuszok szállították az utasokat.

Szegedi hírek

