4 órája
Rosszul lett otthonában egy idős férfi Szatymazon, tűzoltók törtek utat a mentőknek
Egy idős férfi lett rosszul Szatymazon. Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre.
Egy magatehetetlen idős férfihez riasztották a szegedi hivatásos tűzoltókat és a Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltókat Szatymazon.
Idős férfit mentettek a tűzoltók Szatymazon
Az egyedül élő idős férfi a tanyavilágban lévő otthonában lett rosszul. Nem tudta sem a kaput sem az ajtót kinyitni, ezért volt szükség a tűzoltók segítségére. A Webriádió szerint az esethez riasztott tűzoltók előbb a kaput, majd az ajtót nyitottak, majd utat engedtek a mentőszolgálat munkatársainak. A férfit a mentők kórházba szállították.
