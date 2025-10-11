október 11., szombat

4 órája

Rosszul lett otthonában egy idős férfi Szatymazon, tűzoltók törtek utat a mentőknek

Címkék#Szatymaz#mentőszolgálat#tűzoltók

Egy idős férfi lett rosszul Szatymazon. Mentők és tűzoltók is érkeztek a helyszínre.

Delmagyar.hu

Egy magatehetetlen idős férfihez riasztották a szegedi hivatásos tűzoltókat és a Sándorfalvi Önkéntes Tűzoltókat Szatymazon. 

Idős férfit mentettek a tűzoltók Szatymazon
Idős férfihez riasztották a tűzoltókat Szatymazon. Fotó: SÖTE

Idős férfit mentettek a tűzoltók Szatymazon

Az egyedül élő idős férfi a tanyavilágban lévő otthonában lett rosszul. Nem tudta sem a kaput sem az ajtót kinyitni, ezért volt szükség a tűzoltók segítségére. A Webriádió szerint az esethez riasztott tűzoltók előbb a kaput, majd az ajtót nyitottak, majd utat engedtek a mentőszolgálat munkatársainak. A férfit a mentők kórházba szállították. 

 

