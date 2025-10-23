október 23., csütörtök

Nem volt szolgálatban

35 perce

Telefonkeresésből hőstett: így mentette meg váratlanul egy férfi életét az üllési polgárőr a szabadnapján

Címkék#hőstett#polgárőrség#Üllés#életmentés

Egy hétköznapi telefonkeresésből életmentés lett. Hajnal Zsolt, üllési polgárőr, nem volt szolgálatban, mégis azonnal segíteni indult. Gyors reagálásának és figyelmességének köszönhetően egy bajba jutott férfi életben maradt.

Arany T. János

A héten rendkívüli esemény történt Üllésen: egy egyszerű telefonkeresés vált életmentéssé. Hajnal Zsolt az Üllési Polgárőr Egyesület tagja, és bár éppen nem volt szolgálatban, önként indult el segíteni, amikor egyik ismerőse elveszítette a telefonját. Aztán az üllési polgárőr megmentett egy életet. 

Segített az üllési polgárőr
KÉPALÁÉletet mentett az üllési polgárőr: Hajnal Zsolt gyorsan reagált, és megmentett egy bajba jutott beteg férfit. Fotó: Üllési Polgárőr Egyesület Facebook-oldala

Életet mentett az üllési polgárőr

A tulajdonos véletlenül az autó tetején felejtette a készüléket, majd elhajtott, a telefon pedig valahol útközben leeshetett. Zsolt, aki éppen otthon pihent munka után, barátnőjével, Mariannával kerékpárra pattant, és elindult, hogy megpróbálják megtalálni a készüléket Üllés belterületén.

Hátán hevert a beteg férfi

Már sötét este volt, majdnem 22 óra, amikor a Határ úton, az árok túloldalán valami szokatlant vettek észre. Az erdősávban egy embert láttak feküdni. 

Zsolt azonnal felismerte a férfit, személyesen ismerte, tudta, hogy egészségügyi gondokkal küzd. Nem tétováztak, megálltak, és megnézték, mi történt.

A figyelem és emberség ereje

Gyorsan kiderült, hogy a férfi magatehetetlen, ezért Zsolték azonnal segítséget hívtak. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és ellátták a bajbajutottat. Az OMSZ munkatársai szerint a férfi már régóta fekhetett ott, és csaknem kihűlt, további késlekedés végzetes lehetett volna. A mentők kórházba szállították a férfit, így sikerült megmenteni az életét.

A hidegben minden figyelmesség számít

Zsolt és Marianna példája jól mutatja, milyen sokat ér a figyelem és az emberség. Egy apró, hétköznapi tett (egy elveszett telefon keresése) ezúttal egy emberéletet mentett meg. A polgárőrök arra kérnek mindenkit: a hideg idő beálltával fokozottan figyeljünk oda elesett, magányos vagy bajba jutott embertársainkra. 

Ha valakit segítségre szorulva látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot, a hívás akár életet is menthet.

(A történet végére még egy jó hír: a telefon végül előkerült.)

