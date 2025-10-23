Telefonkeresésből hőstett: így mentette meg váratlanul egy férfi életét az üllési polgárőr a szabadnapján

A héten rendkívüli esemény történt Üllésen: egy egyszerű telefonkeresés vált életmentéssé. Hajnal Zsolt az Üllési Polgárőr Egyesület tagja, és bár éppen nem volt szolgálatban, önként indult el segíteni, amikor egyik ismerőse elveszítette a telefonját. Aztán az üllési polgárőr megmentett egy életet.

Életet mentett az üllési polgárőr: Hajnal Zsolt gyorsan reagált, és megmentett egy bajba jutott beteg férfit. Fotó: Üllési Polgárőr Egyesület Facebook-oldala

Életet mentett az üllési polgárőr

A tulajdonos véletlenül az autó tetején felejtette a készüléket, majd elhajtott, a telefon pedig valahol útközben leeshetett. Zsolt, aki éppen otthon pihent munka után, barátnőjével, Mariannával kerékpárra pattant, és elindult, hogy megpróbálják megtalálni a készüléket Üllés belterületén.

Hátán hevert a beteg férfi

Már sötét este volt, majdnem 22 óra, amikor a Határ úton, az árok túloldalán valami szokatlant vettek észre. Az erdősávban egy embert láttak feküdni.

Zsolt azonnal felismerte a férfit, személyesen ismerte, tudta, hogy egészségügyi gondokkal küzd. Nem tétováztak, megálltak, és megnézték, mi történt.

A figyelem és emberség ereje

Gyorsan kiderült, hogy a férfi magatehetetlen, ezért Zsolték azonnal segítséget hívtak. A mentők perceken belül a helyszínre érkeztek, és ellátták a bajbajutottat. Az OMSZ munkatársai szerint a férfi már régóta fekhetett ott, és csaknem kihűlt, további késlekedés végzetes lehetett volna. A mentők kórházba szállították a férfit, így sikerült megmenteni az életét.

A hidegben minden figyelmesség számít

Zsolt és Marianna példája jól mutatja, milyen sokat ér a figyelem és az emberség. Egy apró, hétköznapi tett (egy elveszett telefon keresése) ezúttal egy emberéletet mentett meg. A polgárőrök arra kérnek mindenkit: a hideg idő beálltával fokozottan figyeljünk oda elesett, magányos vagy bajba jutott embertársainkra.

Ha valakit segítségre szorulva látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot, a hívás akár életet is menthet.

(A történet végére még egy jó hír: a telefon végül előkerült.)