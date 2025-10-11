október 11., szombat

Baleset

4 órája

Gázolás miatt órákra leállít a vonatforgalom, több vonalon is változik a menetrend

Baleset miatt késni fog a Szeged felé tartó vonatközlekedés.

Munkatársunktól

A BAON honlapján megjelenő cikk szerint a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó, Nagykőrösről 12 órakor továbbindult Napfény InterCity (IC 704) elgázolt egy embert Kecskemét határában.

vonat gázolt embert
Elgázolt egy embert a vonat Kecskemét közelében. Fotó: Shutterstock

A vonaton közel kétszáz személy utazott, értük mentesítő járat érkezett. A helyszínelés idejéig Kecskemét és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat. 

A délután folyamán a Budapest-Szeged-Cegléd vonalon hosszab eljutási időre lehet majd számítani. Várhatóan 15 óráig Katonatelep és Kecskemét között szünetel a forgalom.

