4 órája
Gázolás miatt órákra leállít a vonatforgalom, több vonalon is változik a menetrend
Baleset miatt késni fog a Szeged felé tartó vonatközlekedés.
A BAON honlapján megjelenő cikk szerint a Nyugati pályaudvarról Szegedre tartó, Nagykőrösről 12 órakor továbbindult Napfény InterCity (IC 704) elgázolt egy embert Kecskemét határában.
A vonaton közel kétszáz személy utazott, értük mentesítő járat érkezett. A helyszínelés idejéig Kecskemét és Nagykőrös között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
A délután folyamán a Budapest-Szeged-Cegléd vonalon hosszab eljutási időre lehet majd számítani. Várhatóan 15 óráig Katonatelep és Kecskemét között szünetel a forgalom.
