Kerékpárost gázolt el a vonat a szegedi fővonalon: késésekre kell számítani
Egy Szegedről Budapestre tartó InterCity elütött egy kerképárost.
A Mávinform Facebook-oldal tájékoztatása alapján a Szegedről 4:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.
A baleset következtében a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre kell számítani. A Budapest – Kecskemét – Szeged közötti vonatoknál az alábbi forgalmi rendre lehet számítani:
- a legtöbb vonat terelve, Abonyon át közlekedik: ezekről a vonatokról nem kell átszállni, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.
- a Napfény InterCityk esetében néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbuszos átszállásra lehet számítani.
- Ceglédről a Cívis InterRégiókat és a Z50-es vonatokat javasoljuk a főváros felé.
- A Kecskemét – Nagykőrös felől Ceglédre tartóknak a Volán 550, 552-es járatait javasoljuk, melyen a vonatjegyek is érvényesek.
