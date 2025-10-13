október 13., hétfő

Baleset

1 órája

Kerékpárost gázolt el a vonat a szegedi fővonalon: késésekre kell számítani

Címkék#Mávinform#Szeged#fővonal

Egy Szegedről Budapestre tartó InterCity elütött egy kerképárost.

Vass Viktor

A Mávinform Facebook-oldal tájékoztatása alapján a Szegedről 4:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

vonat áll a pályán
Kerékpárost ütött el a vonat Ceglédnél. Illustráció: Shutterstock

A baleset következtében a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre kell számítani. A Budapest – Kecskemét – Szeged közötti vonatoknál az alábbi forgalmi rendre lehet számítani:

  • a legtöbb vonat terelve, Abonyon át közlekedik: ezekről a vonatokról nem kell átszállni, azonban a terelt útvonal miatt 30-50 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. 
  • a Napfény InterCityk esetében néhány járatnál Cegléd és Nyársapát között pótlóbuszos átszállásra lehet számítani. 
  • Ceglédről a Cívis InterRégiókat és a Z50-es vonatokat javasoljuk a főváros felé.
  • A Kecskemét – Nagykőrös felől Ceglédre tartóknak a Volán 550, 552-es járatait javasoljuk, melyen a vonatjegyek is érvényesek. 
