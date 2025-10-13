Kerékpárost gázolt el a vonat a szegedi fővonalon: késésekre kell számítani

A Mávinform Facebook-oldal tájékoztatása alapján a Szegedről 4:30-kor a Nyugati pályaudvarra elindult Napfény InterCity (IC 719) Cegléden a Dohány utcai vasúti átjáróban elütött egy kerékpárost, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Kerékpárost ütött el a vonat Ceglédnél. Illustráció: Shutterstock

A baleset következtében a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre kell számítani. A Budapest – Kecskemét – Szeged közötti vonatoknál az alábbi forgalmi rendre lehet számítani: