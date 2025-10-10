Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütötték el a kerékpárost Hódmezővásárhelyen – galériával
Zebrán ütötték el az idős férfit, kórházba szállították.
Az idős férfi a gyalogosok számára kialakított zebránál nem szállt le a bicikliről, áttekert, azonban az érkező autó elütötte őt.
A baleset a Széchenyi téren történt a Tuhutum utcai átkelőhelynél. A férfit a mentőszolgálat munkatársai a helyszínről kórházba szállították. A baleseti helyszínelés időtartamára az érintett szakaszon rendőri forgalomirányítás volt érvényben.
Kerékpárost ütöttek el VásárhelyenFotók: Donka Ferenc
