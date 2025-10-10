október 10., péntek

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

2 órája

Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ütötték el a kerékpárost Hódmezővásárhelyen – galériával

Zebrán ütötték el az idős férfit, kórházba szállították.

Delmagyar.hu

Az idős férfi a gyalogosok számára kialakított zebránál nem szállt le a bicikliről, áttekert, azonban az érkező autó elütötte őt.

zebrán ütötték el
A zebrán ütötték el az idő férfit. Fotó: Donka Ferenc

A baleset a Széchenyi téren történt a Tuhutum utcai átkelőhelynél. A férfit a mentőszolgálat munkatársai a helyszínről kórházba szállították. A baleseti helyszínelés időtartamára az érintett szakaszon rendőri forgalomirányítás volt érvényben.

Kerékpárost ütöttek el Vásárhelyen

Fotók: Donka Ferenc

 

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

