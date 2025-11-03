november 3., hétfő

Baleset

2 órája

Vízelvezető árokba hajtott egy autó, ezzel két nagyobb balesetet is elkerült – galériával

Címkék#gépkocsi#baleset#jármű

Egy autó vízelvezető árokba hajtott, hogy elkerüljön két komolyabb balesetet is.

Delmagyar.hu

A Ford Mondeo egy autókonvoj utolsó járműve volt, amikor az előtte lévő autó hirtelen fékezett, de a Mondeo már nem tudott volna megállni mögötte, így balra rántotta a kormányt, hogy elkerülje a nagyobb balesetet.

baleset
Az árokban állt meg az autó Kövegy közelében. Fotó: Donka Ferenc

Áttért a szemközti sávba, de Csanádpalota felől akkor érkezett egy gépkocsi és, hogy ott is elkerülje az ütközést, a baloldali árokba hajtott.

Baleset Kövegy és Csanádpalota között

Fotók: Donka Ferenc

A Ford Mondeo vezetője könnyebben sérült, akit a Mentőszolgálat munkatársai elláttak. Az úton félpályán haladt a forgalom. Torlódás nem volt.

