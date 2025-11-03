2 órája
Vízelvezető árokba hajtott egy autó, ezzel két nagyobb balesetet is elkerült – galériával
Egy autó vízelvezető árokba hajtott, hogy elkerüljön két komolyabb balesetet is.
A Ford Mondeo egy autókonvoj utolsó járműve volt, amikor az előtte lévő autó hirtelen fékezett, de a Mondeo már nem tudott volna megállni mögötte, így balra rántotta a kormányt, hogy elkerülje a nagyobb balesetet.
Áttért a szemközti sávba, de Csanádpalota felől akkor érkezett egy gépkocsi és, hogy ott is elkerülje az ütközést, a baloldali árokba hajtott.
Baleset Kövegy és Csanádpalota közöttFotók: Donka Ferenc
A Ford Mondeo vezetője könnyebben sérült, akit a Mentőszolgálat munkatársai elláttak. Az úton félpályán haladt a forgalom. Torlódás nem volt.
