Vízelvezető árokba hajtott egy autó, ezzel két nagyobb balesetet is elkerült – galériával

A Ford Mondeo egy autókonvoj utolsó járműve volt, amikor az előtte lévő autó hirtelen fékezett, de a Mondeo már nem tudott volna megállni mögötte, így balra rántotta a kormányt, hogy elkerülje a nagyobb balesetet.

Az árokban állt meg az autó Kövegy közelében. Fotó: Donka Ferenc

Áttért a szemközti sávba, de Csanádpalota felől akkor érkezett egy gépkocsi és, hogy ott is elkerülje az ütközést, a baloldali árokba hajtott.