Karambol
2 órája
Két autó karambolozott Szegeden, a tűzoltók azonnal intézkedtek
Két személygépkocsi ütközött össze Szegeden. A baleset helyszínére a katasztrófavédelem munkatársait riasztották.
Baleset történt hétfő este Szegeden a Damjanich utcában. A katasztrófavédelem hivatalos oldala szerint két autó hajtott egymásba.
A szegedi tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére
Mindkét autóban csak annak vezetője utazott. A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a gépkocsikat áramtalanították, illetve megszüntették a forgalmi akadályt.
Frissítés: legfrissebb információink szerint a helyszínen továbbra sem lehet közlekedni.
