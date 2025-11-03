november 3., hétfő

Győző névnap

+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

2 órája

Két autó karambolozott Szegeden, a tűzoltók azonnal intézkedtek

Címkék#Szeged#katasztrófavédelem#személygépkocsi

Két személygépkocsi ütközött össze Szegeden. A baleset helyszínére a katasztrófavédelem munkatársait riasztották.

Delmagyar.hu

Baleset történt hétfő este Szegeden a Damjanich utcában. A katasztrófavédelem hivatalos oldala szerint két autó hajtott egymásba

Baleset Szegeden: két személyautó ütközött
Baleset történt Szegeden. Fotó: Shutterstock

A szegedi tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére

Mindkét autóban csak annak vezetője utazott. A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a gépkocsikat áramtalanították, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. 

Frissítés: legfrissebb információink szerint a helyszínen továbbra sem lehet közlekedni.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu