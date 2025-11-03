Két autó karambolozott Szegeden, a tűzoltók azonnal intézkedtek

Baleset történt hétfő este Szegeden a Damjanich utcában. A katasztrófavédelem hivatalos oldala szerint két autó hajtott egymásba.

Baleset történt Szegeden. Fotó: Shutterstock

A szegedi tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére

Mindkét autóban csak annak vezetője utazott. A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a gépkocsikat áramtalanították, illetve megszüntették a forgalmi akadályt.

Frissítés: legfrissebb információink szerint a helyszínen továbbra sem lehet közlekedni.