november 4., kedd

Károly névnap

10°
+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Két autó ütközött a Damjanich utcában: tűzoltók érkeztek a helyszínre – videóval

Címkék#balesetezett#személyautó#Ford

Két gépjármű ütközött a Damjanich utcában október 3-án az esti órákban.

Munkatársunktól

Egy Ford személyautó, valamint egy Mercedes terepjáró balesetezett tegnap este a szegedi Damjanich utcában – írja a Webrádió.

balesetezett ford autó
Baleset történt a Damjanich utcában. Fotó: Webrádió

A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre a szegedi hivításos tűzoltók érkeztek. A Damjanich utcának a Szatymazi és a Hétvezér közötti szakaszát lezárták, a tűzoltók 19 órakor hagyták el a területet.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu