Baleset
1 órája
Két autó ütközött a Damjanich utcában: tűzoltók érkeztek a helyszínre – videóval
Két gépjármű ütközött a Damjanich utcában október 3-án az esti órákban.
Egy Ford személyautó, valamint egy Mercedes terepjáró balesetezett tegnap este a szegedi Damjanich utcában – írja a Webrádió.
A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre a szegedi hivításos tűzoltók érkeztek. A Damjanich utcának a Szatymazi és a Hétvezér közötti szakaszát lezárták, a tűzoltók 19 órakor hagyták el a területet.
