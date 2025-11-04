Két autó ütközött a Damjanich utcában: tűzoltók érkeztek a helyszínre – videóval

Egy Ford személyautó, valamint egy Mercedes terepjáró balesetezett tegnap este a szegedi Damjanich utcában – írja a Webrádió.

Baleset történt a Damjanich utcában. Fotó: Webrádió

A járművekben csak a sofőrök utaztak, a helyszínre a szegedi hivításos tűzoltók érkeztek. A Damjanich utcának a Szatymazi és a Hétvezér közötti szakaszát lezárták, a tűzoltók 19 órakor hagyták el a területet.