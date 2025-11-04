Eltűnt személy megkeresésében kér segítséget a szegedi rendőrség

A 27 éves Papp Dávid november 2-án 19 óra 40 perc körüli időben lakcíméről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Az eltűnt személy kb. 170 cm magas, átlagos testalkatú, barna hajú, arca borostás, barna szemű. Eltűnésekor fekete kabátot, szürke melegítő nadrágot, fehér sportcipőt viselt.

Az eltűnt személy fényképe. Fotó: Police.hu

A Szegedi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.