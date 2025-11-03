Félpályás útlezárás az M43-as autópályán, busz és kisbusz ütközött, több sérült is van
Baleset történt az M43-as autópálya 24. kilométerénél.
Baleset történt az M43-as autópálya országhatár irányába tartó oldalán – derült ki a rendőrség alkalmazásából.
Félpályás útlezárás a baleset helyszínén
A helyszíni szemle várhatóan 2 óránál több ideig is eltarthat. A helyszínen félpályás útlezárás van érvényben. Megkeresésünkre a rendőrség elmondta, hogy egy kisbusz hátulról belehajtott egy buszba, a kisbuszban többen is megsérültek, információink szerint súlyosan.
