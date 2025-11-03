Halálos karambol az M43-as autópályán – busz és kisbusz ütközött, fotókon mutatjuk, hogy néz ki a baleset helyszíne a tragédia után – galériával

Korábban is megírtuk, hogy súlyos baleset történt az M43-as autópályán Maroslele közelében. A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a makói hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult – derült ki a Katasztrófavédelem oldalán.

Halálos baleset, a kisbuszban utazók közül egy személy olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset Maroslele közelében

A helyszínen teljes útlezárás van érvényben. Megkeresésünkre a rendőrség elmondta, hogy egy kisbusz hátulról belehajtott egy buszba, a kisbuszban többen is megsérültek, információink szerint súlyosan.