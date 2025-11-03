november 3., hétfő

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

1 órája

Halálos karambol az M43-as autópályán – busz és kisbusz ütközött, fotókon mutatjuk, hogy néz ki a baleset helyszíne a tragédia után – galériával

Halálos baleset történt az M43-as autópálya országhatár irányába tartó oldalán. Egy személy életét vesztette.

Delmagyar.hu

Korábban is megírtuk, hogy súlyos baleset történt az M43-as autópályán Maroslele közelében. A buszon több mint ötvenen utaztak, értük mentesítő járművet indítottak. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a makói hivatásos tűzoltók, valamint a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult – derült ki a Katasztrófavédelem oldalán. 

halálos baleset
Halálos baleset, a kisbuszban utazók közül egy személy olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette. Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset Maroslele közelében

A helyszínen teljes útlezárás van érvényben. Megkeresésünkre a rendőrség elmondta, hogy egy kisbusz hátulról belehajtott egy buszba, a kisbuszban többen is megsérültek, információink szerint súlyosan.

Halálos baleset az M43-as autópályán

Fotók: Donka Ferenc

Azóta kiderüt, hogy halálos baleset történt, amelynek során a mikrobusz utasai közül egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – ezt már a police.hu írja, amit a rendőrség megkeresésünkre megerősített.

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

