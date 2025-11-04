59 perce
Ketten haltak meg a balesetben, újabb áldozatot követelt az M43-as – FOTÓK
Halálos baleset történt az M43-as autópályán, Maroslele közelében.
Korábban beszámoltunk róla, hogy halálos baleset történt az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán, Maroslele térségében.
Halálos baleset az autópályán
A rendőrség tájékoztatása szerint egy kisbusz hátulról nekiütközött egy autóbusznak, amelyen több mint ötvenen utaztak. A kisbuszban többen megsérültek, egy utas pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A busz utasaiért mentesítő jármű érkezett. A helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. A mentést a makói hivatásos tűzoltók és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi egységek végezték.
Halálos baleset az M43-as autópályánFotók: Donka Ferenc
A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség téjékoztatása szerint a balesetben résztvevő kisbusz sofőrje a kórházba szállítás után elhunyt, így már két áldozata van a tegnap esti tragédiának.
