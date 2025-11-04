november 4., kedd

Ketten haltak meg a balesetben, újabb áldozatot követelt az M43-as – FOTÓK

Halálos baleset történt az M43-as autópályán, Maroslele közelében.

Delmagyar.hu

Korábban beszámoltunk róla, hogy halálos baleset történt az M43-as autópálya országhatár felé vezető oldalán, Maroslele térségében. 

Rendőrségi helyszínelés az M43-as autópályán történt halálos baleset után
Két halálos áldozatot követelt a hétfő esti tragédia az M43-as autópályán Maroslelénél. Fotó: Donka Ferenc

Halálos baleset az autópályán

A rendőrség tájékoztatása szerint egy kisbusz hátulról nekiütközött egy autóbusznak, amelyen több mint ötvenen utaztak. A kisbuszban többen megsérültek, egy utas pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A busz utasaiért mentesítő jármű érkezett. A helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. A mentést a makói hivatásos tűzoltók és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi egységek végezték.

Halálos baleset az M43-as autópályán

Fotók: Donka Ferenc

A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség téjékoztatása szerint a balesetben résztvevő kisbusz sofőrje a kórházba szállítás után elhunyt, így már két áldozata van a tegnap esti tragédiának.

