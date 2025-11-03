november 3., hétfő

Tragédia

2 órája

Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület

Címkék#tragikus tűzeset#Domaszék#tűz#tanya

Vasárnap este lángok emésztettek el egy tanyát Csongrád-Csanád vármegyében. A tragikus tűzeset következtében egy idős nő életét vesztette. A tüzet valószínűleg egy kegyeleti gyertya okozta.

Arany T. János

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap este egy háromszáz négyzetméteres domaszéki tanyaépület teljes terjedelmében égett. A tetőszerkezet beszakadt, a lángokat öt tűzoltójárművel fékezték meg. A tragikus tűzeset után, az oltás során az ott lakó idős nő összeégett holttestét találták meg a romok között. 

Tragikus tűzeset Domaszéken.
Egy idős nő halt meg a tűzben vasárnap. A domaszéki tragikus tűzeset helyszínén hétfőn ismét füst szállt fel, az újságírók riasztották a tűzoltókat. Fotó: Török János

Tragikus tűzeset Domaszéken, egy idős nő életét vesztette

Hétfőn délelőtt a környéken élők elmondása szerint a tűz vasárnap este nyolc óra körül ütött ki. – Szerencsére szélcsend volt, így nem terjedt tovább. Gyorsan eloltották, de így is hatalmas volt a baj – mesélte az egyik szomszéd, aki még mindig láthatóan a történtek hatása alatt volt. 

Tragikus tűzeset Domaszéken

Fotók: Török János

A szomszédok beszéltek a vasárnapi lángokról

Azt is megtudtuk, hogy az áldozat, aki bennégett az épületben az év elején veszítette el a férjét. A környékbeliek szerint azóta magányosan élt, gyakran gyújtott gyertyát az emlékére. Elképzelhető, hogy egy ilyen gyertya okozta a tragédiát, de a tűz pontos keletkezési okát csak a tűzvizsgálat állapítja majd meg.

