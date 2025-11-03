2 órája
Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület
Vasárnap este lángok emésztettek el egy tanyát Csongrád-Csanád vármegyében. A tragikus tűzeset következtében egy idős nő életét vesztette. A tüzet valószínűleg egy kegyeleti gyertya okozta.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap este egy háromszáz négyzetméteres domaszéki tanyaépület teljes terjedelmében égett. A tetőszerkezet beszakadt, a lángokat öt tűzoltójárművel fékezték meg. A tragikus tűzeset után, az oltás során az ott lakó idős nő összeégett holttestét találták meg a romok között.
Tragikus tűzeset Domaszéken, egy idős nő életét vesztette
Hétfőn délelőtt a környéken élők elmondása szerint a tűz vasárnap este nyolc óra körül ütött ki. – Szerencsére szélcsend volt, így nem terjedt tovább. Gyorsan eloltották, de így is hatalmas volt a baj – mesélte az egyik szomszéd, aki még mindig láthatóan a történtek hatása alatt volt.
A szomszédok beszéltek a vasárnapi lángokról
Azt is megtudtuk, hogy az áldozat, aki bennégett az épületben az év elején veszítette el a férjét. A környékbeliek szerint azóta magányosan élt, gyakran gyújtott gyertyát az emlékére. Elképzelhető, hogy egy ilyen gyertya okozta a tragédiát, de a tűz pontos keletkezési okát csak a tűzvizsgálat állapítja majd meg.
