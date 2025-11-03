Ez maradt a domaszéki tanyából a halálos tűzeset után – fotókon a romokban heverő épület

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos tájékoztatása szerint vasárnap este egy háromszáz négyzetméteres domaszéki tanyaépület teljes terjedelmében égett. A tetőszerkezet beszakadt, a lángokat öt tűzoltójárművel fékezték meg. A tragikus tűzeset után, az oltás során az ott lakó idős nő összeégett holttestét találták meg a romok között.

Egy idős nő halt meg a tűzben vasárnap. A domaszéki tragikus tűzeset helyszínén hétfőn ismét füst szállt fel, az újságírók riasztották a tűzoltókat. Fotó: Török János

Tragikus tűzeset Domaszéken, egy idős nő életét vesztette

Hétfőn délelőtt a környéken élők elmondása szerint a tűz vasárnap este nyolc óra körül ütött ki. – Szerencsére szélcsend volt, így nem terjedt tovább. Gyorsan eloltották, de így is hatalmas volt a baj – mesélte az egyik szomszéd, aki még mindig láthatóan a történtek hatása alatt volt.