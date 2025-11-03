Tűzeset
Lángba borult egy domaszéki tanya, egy idős nő vesztette életét a tűzben
Tragikus tűzeset rázta meg Domaszéket vasárnap este. Egy idős nő vesztette életét miután tűz ütött ki a tanyában.
Ahogy arról korábban beszámoltunk tűz ütött ki Domaszéken vasárnap. Kora este csaptak fel a lángok egy domaszéki tanyán Csongrád-Csanád vármegyében.
Tűz pusztított a domaszéki tanyán
A mintegy háromszáz négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett és a teteje is beszakadt. A tűzoltók öt járművel érkeztek a helyszínre. A tűz oltása közben találták meg az ott lakó idős nő összeégett holtestét. A katasztrófavédelem közleménye szerint nem zárható ki az sem, hogy a tüzet egy kegyeleti gyertya okozhatta. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják.
