Tűzeset

1 órája

Lángba borult egy domaszéki tanya, egy idős nő vesztette életét a tűzben

Tragikus tűzeset rázta meg Domaszéket vasárnap este. Egy idős nő vesztette életét miután tűz ütött ki a tanyában.

Delmagyar.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk tűz ütött ki Domaszéken vasárnap. Kora este csaptak fel a lángok egy domaszéki tanyán Csongrád-Csanád vármegyében. 

Tűz ütött ki Domaszéken
Tűz ütött ki egy domaszéki tanyán vasárnap este. Fotó: DM

Tűz pusztított a domaszéki tanyán

A mintegy háromszáz négyzetméteres épület teljes terjedelmében égett és a teteje is beszakadt. A tűzoltók öt járművel érkeztek a helyszínre. A tűz oltása közben találták meg az ott lakó idős nő összeégett holtestét. A katasztrófavédelem közleménye szerint nem zárható ki az sem, hogy a tüzet egy kegyeleti gyertya okozhatta. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják.

 

 

