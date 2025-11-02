Több száz négyzetméteres tanyaépület lángol Domaszék közelében

Egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület ég Domaszék külterületén.

Egy tanyaépület ég Domaszéknél. Fotó: Kiss Annamarie

A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét érte el. A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórhalmi önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, a továbbterjedést már megakadályozták.

Frissítés: A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórahalmi önkéntes tűzoltók megfékezték a lángokat Domaszék külterületén, ahol egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület égett. A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét elérte, a födémszerkezet teljesen beomlott. Az egységek az utómunkálatok közben megszüntetik a beizzásokat, valamint átmozgatják a beomlás miatt keletkezett törmeléket.