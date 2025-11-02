Több száz négyzetméteres tanyaépület lángol Domaszék közelében
Több település tűzoltói küzdenek a lángokkal.
Egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület ég Domaszék külterületén.
A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét érte el. A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórhalmi önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, a továbbterjedést már megakadályozták.
Frissítés: A szegedi hivatásos, valamint a subasai és a mórahalmi önkéntes tűzoltók megfékezték a lángokat Domaszék külterületén, ahol egy háromszáz négyzetméteres tanyaépület égett. A tűz az épület teljes tetőszerkezetét, valamint a lakórész jelentős részét elérte, a födémszerkezet teljesen beomlott. Az egységek az utómunkálatok közben megszüntetik a beizzásokat, valamint átmozgatják a beomlás miatt keletkezett törmeléket.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Meccslabdája is volt riválisa otthonában a Szeged-Csanád GA II.-nek
Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek
- Hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden, majd üzenetben gúnyolódtak rajta
- Brutális tempó Makón: 140-nel mértek be egy gyorshajtót
- 25 milliós körözött autót szűrtek ki a röszkei határnál
- Átszakította a korlátot, majd az árokban állt meg a kamion az M5-ösön – galériával
- Átszakította egy kamion a szalagkorlátot az M5-ös autópályán