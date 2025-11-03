november 3., hétfő

Tűzeset

1 órája

Kigyulladt egy lakás Szegeden, a tető is lángra kapott

Tűzeset történt Szegeden, egy elhagyatott épület gyulladt ki a Cserepes soron. A tűzoltók megfékezték a lángokat.

Delmagyar.hu

Tűzeset rázta meg Szegedet hétfőn, amikor egy elhagyatott, több lakásos épület egyik része kigyulladt a Cserepes soron. 

Tűzeset Szegeden
Tűzeset: elhagyott épületben ütött ki tűz. Fotó: Shutterstock

Tűzeset Szegeden

A lángok a tetőre is átterjedtek, ám a szegedi hivatásos tűzoltók három vízsugárral körülhatárolták a tüzet, és megakadályozták annak továbbterjedését. A helyszínen folyamatosan dolgoznak a tűzoltók az utómunkálatokon, a környéket a biztonság érdekében lezárták. Személyi sérülésről egyelőre nincs információ – írja a katasztrófavédelem

