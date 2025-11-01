Autóval ütközött egy vonat – jelentős késések várhatóak

Vonatbaleset nehezíti a közlekedést, a helyszínelés miatt 30–60 perces késések és pótlóbuszos közlekedés lassítja a forgalmat a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon.

Vonatbaleset Ferihegynél. Jelentős késések várhatóak. Illusztráció: Shutterstock

Vonatbaleset nehezíti az utazást

A Mávcsoport közleménye szerint a Nyugati pályaudvarról 4:50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat Ferihegy után egy autóval ütközött. Kőbánya-Kispest és Vecsés között nem járnak a vonatok, pótlóbuszok segítik az utasokat. Vecsés–Cegléd között a Z50-es vonatok minden megállónál megállnak, a Cívis InterRégió járatok csak Monor–Debrecen/Nyíregyháza között közlekednek, a Napfény IC-k pedig Cegléd–Szeged között. A 4:50-es Z50-es vonat autóval ütközött Ferihegy közelében, ezért Pestszentlőrinc–Vecsés között átmeneti vágányzár van. A vasúttársaság korábbi indulást javasol.