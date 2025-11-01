56 perce
Embert gázolt a Napfény Intercity, hosszú órákra leállhat a forgalom a szegedi vonalon
Baleset történt Kisteleknél, egy embert ütött el a Szeged felé tartó Napfény Intercity. A vonatgázolás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre indult Napfény Intercity (IC 716) szombat este Kisteleknél – tette közzé a MÁV a weboldalán.
A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. A vonatgázolás helyszínére a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az utasok biztonságos leszállását is segítik – tájékoztat a katasztrófavédelem.
A baleset miatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre, Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.
