MÁV

1 órája

Embert gázolt a Napfény Intercity, hosszú órákra leállhat a forgalom a szegedi vonalon

Baleset történt Kisteleknél, egy embert ütött el a Szeged felé tartó Napfény Intercity. A vonatgázolás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Delmagyar.hu

Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre indult Napfény Intercity (IC 716) szombat este Kisteleknél – tette közzé a MÁV a weboldalán.

vonatgázolás történt a vasútvonalon, előtérben egy mozdony
Vonatgázolás történt Kisteleknél, a helyszínen tűzoltók segítették az utasokat. Fotó: csikiphoto

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. A vonatgázolás helyszínére a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az utasok biztonságos leszállását is segítik – tájékoztat a katasztrófavédelem. 

A baleset miatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre, Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.

