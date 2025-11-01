Embert gázolt a Napfény Intercity, hosszú órákra leállhat a forgalom a szegedi vonalon

Elgázolt egy embert a Nyugati pályaudvarról 15:45-kor Szegedre indult Napfény Intercity (IC 716) szombat este Kisteleknél – tette közzé a MÁV a weboldalán.

Vonatgázolás történt Kisteleknél, a helyszínen tűzoltók segítették az utasokat. Fotó: csikiphoto

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. A vonatgázolás helyszínére a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik az utasok biztonságos leszállását is segítik – tájékoztat a katasztrófavédelem.

A baleset miatt a szegedi fővonalon hosszabb eljutási időre, Kiskunfélegyháza és Kistelek között pótlóbuszos közlekedésre kell számítani.