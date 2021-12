– A médiumok befolyásolják a választásokat, nem csupán Nagy-Britanniában és Franciaországban, hanem világszerte. Ez a hatás nem direkt módon mutatkozik meg a választási eredményekben, hanem formálja a választópolgárok nézőpontját. A sajtóban vannak olyan érzékeny területek, amelyekről különösen nehéz tudósítani. Ilyen a migráció, a bevándorlás témaköre, hiszen könnyen félreérthetik az újságírót. A médiában van egyfajta mimikri-hatás, amelynek következtében egyre többen azonosulnak a liberális szemléletmóddal, feladva korábbi meggyőződésüket – nyilatkozta lapunknak Anne-Elisabeth Moutet. Ő a The Telegraph rovatvezetője, emellett francia ügyekről ír a The European Conservative, az UnHerd, a The Spectator, a New York Post, a Cap, a CNEWS francia hírcsatornának és a BBC-nek.