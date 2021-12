Az egyetem méltatása mellett ez a tény is elhangzott Rovó Lászlónak, az egyetem rektorának, és Schanda Tamásnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkárának beszédében. Rovó László arról is beszélt, hogyan lett egyetemi város Szeged, amivel nemzetközi szerepe is felértékelődött. 1921-ben talált végleges otthonra itt a magyar tudományegyetem, ami az első világháború után kénytelen volt elmenekülni Kolozsvárról.