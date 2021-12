– Amíg a közgyűlésnek ráhatása volt arra, hogy mennyibe kerül az étkezés, addig nyugodtabbak voltunk. Ez január 1-jétől bizonytalanná vált. A legutóbbi közgyűlésen több kérdést is feltettem a városvezetésnek, többek között az áremelésről is. Ismerjük a polgármesterünk véleményét akár a benzinárakról, akár a rezsicsökkentésről van szó. Azt mondta, az az igazi rezsicsökkentés, ha kevesebb gázt használunk, kevesebbet világítunk, kisebb autóval közlekedünk. Most az következik, hogy együnk is kevesebbet? Azok a családok, akik nehezebb körülmények között élnek, csak minden másnap rendeljenek ebédet a gyereküknek? Ez nem játék! A közétkeztetést eddig az önkormányzat tartotta kézben, kontrollt gyakorolt felette, de ez most nagymértékben kicsúszik a közgyűlés kezéből. Reménykedem, hogy nem sül el balul, de komolyan aggódom, nem látom rózsásan a jövőt – fogalmazott.