A kérdezett településeken, amint a polgármesterek elmondták, az átoltottság az országoshoz hasonló mértékű. Van sajnos negatív példa: Pusztaszeren a héten az általános iskola 1. osztályának tanulói karanténba kerültek a tanító fertőzöttsége miatt, pedig már mindkét adag vakcinát megkapta. Csengelén a lakosság körében 60, az önkormányzati dolgozóknál 80-85 százalékos az átoltottság. Búza Zsolt baksi polgármester arról számolt be, hogy a helybeliek folyamatosan veszik fel a vakcinákat, akad, aki az első adagot, van, aki a másodikat, de a harmadikért is sorban állnak. – Én éppen most a telefonhívás előtt kaptam meg a harmadikat – árulta el faluvezető.