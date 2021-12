Ami pedig a megyei identitást illeti, az egyik kézműves, a lapunk által bemutatott, sőt ki is tüntetett Deák Szilvia azt mondta, ehhez bizony hozzátartozik az is, milyen finomságok készülnek helyben, és jó, hogy alkalmat teremtenek az embereknek ezeket megismerni. Ő például Királyhegyesen készült sajtkülönlegességeket hozott. De megkérdeztük Drimba Tibor maroslelei polgármestert is, aki bűnmegelőzési és közbiztonsági témájú előadást tartott a fiataloknak.