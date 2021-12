A polgármesteri hivatalban dolgozó, civilben műszaki ügyekkel foglalkozó alkotó ne­ve már ismerősen csenghet a faluban és azon kívül is, hiszen kiállítása nemcsak Lelén, de Makón is volt a közelmúltban, sőt élményfestést is vezetett gyerekeknek és felnőtteknek a községi könyvtárban. Most azon dolgozik, hogy egyesületbe tömörítse a falu művészeit, akikből szerencsés módon nagyon sok van – főként népművészek, például olyan, aki szövéssel, fonással, fazekassággal vagy éppen gobelinnel foglalkozik. Az egyesület hivatalosan bejegyzett civil szervezet lesz, ennek adminisztrációja már folyamatban van – tudtuk meg. A neve Pi-Art Művészeti és Ifjúsági Egyesület lesz.