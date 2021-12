– Mertünk nagyot gondolni és úgy tűnik, ebben az amerikai cég is partner lehet. A jövőben a bérlethez adnánk speciális időt is az elektromos rollerekre, az ár tartalmazna 20-60 perc mikromobilitást is. Ne álljunk meg a tram-trainnél, tegyük még hozzá az utolsó fél, egy kilométert, egy mérföldet – mondta Majó-Petri Zoltán, alaposan meglepve a szakmai közönséget is az először nyilvánosságra került tervezettel.