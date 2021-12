Megjegyezte azt is, hogy más országokhoz hasonlóan hazánkban sincs ajánlás annak kapcsán, hogy ki milyen vakcinát kérjen emlékeztető oltásként. Tehát aki két vektoralapút kapott, az harmadiknak is kérheti azt, de mRNS alapúval is oltható, valamint Janssenre is lehet Janssent kérni, ahogyan AstraZenecára is AstraZenecát – magyarázta. Emlékeztetett, hogy több országban mixelik a vakcinákat, az arab országokban nyár óta teszik ezt, főként azért, mert a tagállamok aggódtak, hogy nem lesz elengedő oltóanyag egy típusból, ezért ott már a második oltás is eltérő volt a korábbitól.